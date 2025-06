Apresentador da Globo relata dores intensas após diagnóstico de doença

O jornalista Tiago Scheuer, de 42 anos, conhecido por seu trabalho como repórter e apresentador na TV Globo, revelou ter sido diagnosticado com herpes-zóster em março de 2024. Em entrevista recente, ele falou sobre os impactos da doença e os sintomas dolorosos que enfrentou durante o tratamento.

Eu tive agora em março passado e confesso para você que senti muita dor. No meu caso, eu não precisei ficar internado, ainda bem. Mas as dores foram intensas. Oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco Tiago Scheuer