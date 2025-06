Quem é a narradora da Globo que anunciou gravidez ao vivo?

Renata Silveira anunciou gravidez - Foto: Reprodução | Globo

A narradora da Globo, Renata Silveira, emocionou o público ao anunciar ao vivo, durante a transmissão do jogo entre São Paulo e Vasco, nesta quinta-feira (12), que está grávida de seu segundo filho.

A revelação aconteceu no intervalo da partida no Morumbis, estádio onde ela fez questão de compartilhar a notícia com os telespectadores e colegas de transmissão.

"Quero dividir com todo mundo. Deixei esse momento especial, porque é num lugar que eu gosto muito [o Morumbis], com pessoas que eu gosto, para dizer que estou vivendo uma emoção especial. Há 14 semanas tem um coração novo batendo aqui dentro", revelou Renata, visivelmente emocionada.

O comentarista Caio Ribeiro, ex-jogador do São Paulo, não segurou a emoção e abraçou a colega. "Ai, meu Deus, que vontade de chorar”, disse, celebrando a novidade ao lado da narradora.

Na sequência, Renata completou: "Não sei para qual time ele ou ela vai torcer. Mas sei que vai vir com muito amor desde o primeiro apito. Queria contar ao vivo que eu tô grávida! Bernardo foi promovido a irmão mais velho".

A comentarista Ana Thaís Matos também parabenizou a amiga no ar: "Parabéns pra você, pro Leandro, pro Bê. Eu tô torcendo para ser uma menina".

Caio, que já sabia da notícia, mandou um beijo para o primogênito da narradora: “O Bê vai ganhar um irmão ou uma irmã linda".

Quem é Renata Silveira, da Globo?

Renata Silveira é narradora esportiva da TV Globo desde o final de 2020. Ela é formada em Educação Física e se destacou por sua trajetória pioneira: foi a primeira mulher a narrar uma partida de futebol masculino na TV aberta pela emissora.

Antes da Globo, Renata já havia chamado a atenção por seu trabalho no esporte, com passagens pelo Fox Sports, onde narrou jogos do Campeonato Alemão e da Libertadores.

Casada com Leandro Guimarães, com quem tem um relacionamento de mais de 10 anos, Renata é mãe de Bernardo e agora celebra a chegada do segundo filho.