Ex-chiquitita é apontada como laranja em esquema de fraude eleitoral

Renata Del-Bianco interpretou Vivi na telenovela Chiquititas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Renata Del-Bianco, que interpretou Vivi na telenovela Chiquititas, sucesso de audiência do SBT na década de 1990, é apontada como uma das laranjas de um suposto esquema de fraude de candidaturas femininas do PP durante as eleições de 2024 para a Câmara Municipal de São Paulo.

Del-Bianco é uma das cinco mulheres que teriam sido lançadas em candidaturas “fictícias”, com o objetivo de fraudar o percentual mínimo de 30% de mulheres na chapa de vereadores, exigido pela legislação eleitoral.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deu, no início desta semana, um parecer favorável à cassação de vereadores eleitos do partido em razão da fraude, colocando em risco o mandato de quatro parlamentares, entre eles, o da jurista Janaína Paschoal (PP).

Acusação

As acusações contra Renata Del-Bianco se dão, principalmente, porque, apesar de ser candidata a vereadora, ela não movimentou nenhuma receita ou despesa durante a sua campanha, nem fez publicações pedindo votos em suas redes sociais.

A suposta candidata recebeu 132 votos e foi eleita suplente pela federação.

Relembre o caso

Em 2024, o PP lançou 37 candidaturas ao cargo de vereador na capital, sendo 24 masculinas e 13 femininas. De acordo com o parecer do MPSP, cinco candidatas obtiveram votações inexpressivas e não movimentaram recursos ou fizeram ato de campanha.

A promotoria pede, além da cassação dos quatro vereadores eleitos pelo PP na capital, a inelegibilidade “daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta” e a decretação da nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.

O caso ainda não foi decidido e aguarda sentença do juiz eleitoral que deve acatar ou não a recomendação do MPSP. O PP nega irregularidades. Em nota, a legenda afirmou que segue confiante na improcedência da ação.

Chiquititas

Renata Del-Bianco tinha 11 anos quando começou a interpretar a personagem Vivi na telenovela Chiquititas, sucesso de audiência do SBT na década de 1990. Apesar de ter sido demitida do elenco poucos meses após a sua estreia, a atriz permaneceu conhecida entre os fãs da novela e chegou a trabalhar em outros programas da televisão brasileira, como Morning Show, da Rede TV.

Atualmente, a atriz tem 39 anos e é apresentadora de um podcast e mantém um perfil na plataforma de conteúdo adulto Close Fans.