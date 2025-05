Luciano Huck se manifesta sobre escolha no novo papa

O apresentador falou sobre a escolha do papa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Luciano Huck usou suas redes sociais para se manifestar sobre a escolha do novo Papa, nesta quinta-feira, 8. O apresentador fez um post em seu perfil do Instagram e expressou sua opinião com relação a Leão XIV.

“Mais pontes, menos muros. Ao destacar o diálogo, o novo Papa Leão XIV faz um apelo à escuta, à empatia e à construção de caminhos comuns — mesmo entre os que pensam diferente”, escreveu ele.

“Uma voz serena que nos lembra da urgência da paz. Que tenha um pontificado inspirador!”, completou o marido de Angélica na legenda da publicação, deixando claro que espera que o papado seja tão benéfico quanto o de Francisco.

Vale lembrar que o fim do Conclave foi anunciado às 13h08 (horário de Brasília). Cerca de 133 cardeais votaram e a chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça branca, anunciando que Robert Francis Prevost foi o escolhido.