Ex de Belo, Gracyanne revela faturamento milionário com conteúdo adulto

Após o término do casamento com o cantor Belo, a musa fitness decidiu investir na plataforma FanFever. - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa, 41, está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Após o término do casamento com o cantor Belo, a musa fitness decidiu investir no FanFever, uma plataforma de conteúdo adulto, e já acumulou mais de R$ 2 milhões desde que ingressou no mercado.

Leia mais:

>> Andressa Urach rebate críticas de apresentadora do SBT: "Era que nem eu"

>> Virginia fala sobre afastamento de Camila Loures e confessa saudades

>> Tatá Werneck comenta sexo com homem de pênis pequeno: "Tentei achar"

Segundo a influenciadora, em apenas 24 horas, ela faturou mais de R$ 100 mil, ultrapassando R$ 1 milhão em menos de um mês. "Não esperava tanto, principalmente tão rápido. Sempre coloquei muito amor e dedicação em tudo o que faço. Saber que as pessoas estão gostando e apoiando é muito gratificante", declarou em entrevista ao UOL Splash.

A influenciadora surpreendeu ao revelar que os conteúdos mais pedidos pelos fãs não têm relação com nudez, como muitos poderiam imaginar. “O que mais me surpreende são os pedidos de pole dance. Não é só sensualidade, mas também força e técnica. Já recebi até solicitações para criar coreografias personalizadas para músicas específicas”, contou.

Durante o casamento, Gracyanne optou por não explorar esse mercado para respeitar a vontade do ex-marido. Apesar disso, ela não guarda arrependimentos. “Foi algo que demorei a aceitar. Gosto de entender tudo que faço, estudar como se encaixaria na minha vida e agregar valor não só para mim, mas também para quem me acompanha. No final, tudo acontece na hora certa”, afirmou.

Agora solteira, Gracyanne é categórica ao dizer que não permitirá que um novo relacionamento interfira em seus negócios. "Não acredito que abriria mão do meu trabalho, porque isso faz parte de quem eu sou hoje. Uma relação saudável é baseada em respeito e apoio mútuo, então não vejo problema algum."