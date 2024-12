Virginia fala sobre afastamento de Camila Loures e confessa saudades

Virginia Fonseca abriu o coração no quadro polêmico 'Se Beber, Não Fale' durante o 'Sabadou', no SBT. - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca abriu o coração no quadro polêmico 'Se Beber, Não Fale' durante o 'Sabadou', no SBT, neste sábado, 23. Questionada sobre de qual ex-amigo mais sente saudades, a influenciadora foi direta: "É da Camila. Ela é muito divertida, superengraçada. A família Loures em si faz muita falta", lamentou.

A influenciadora e empresária, que já dividiu um podcast com Camila Loures, explicou que o afastamento aconteceu de forma natural. "A vida dela tá uma, a minha tá outra. Foi isso. Sinto falta dela, gosto muito dela e, quem sabe um dia, a gente se reaproxime", comentou Virginia, destacando que não quer forçar a retomada do contato. "Eu quero que aconteça naturalmente. Se for pra acontecer, vai acontecer."

A conversa começou quando Lucas Guedes, também presente no quadro, relembrou da distância entre Virginia e Camila. Ao citar a ex-parceira da influenciadora, ele destacou que as duas eram muito próximas. "Acho que a Camila Loures deu uma afastadinha. Elas eram muito amigas", afirmou, sem entrar em detalhes sobre o motivo do rompimento.

Fernanda Gentil, que também participava da atração, chegou a sugerir que ciúmes poderiam estar envolvidos. Porém, Lucas despistou: "Não sei o que aconteceu."

Virginia, que é mãe de três filhos e comanda a marca WePink, encerrou o assunto afirmando que segue com carinho por Camila, mas que cada uma tem seguido sua vida de forma independente.