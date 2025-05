Ex de Davi Brito debocha sobre fim de relacionamento; veja

Davi Brito e Adriana Paula anunciaram relacionamento em janeiro deste ano - Foto: Reprodução | Instagram

A ex de Davi Brito, a cirurgiã-dentista Adriana Paula, resolveu brincar com o término do relacionamento nas redes sociais, nesta segunda-feira, 21. A jovem publicou um vídeo onde debocha sobre a própria postura em um relacionamento.

No vídeo, Adriana aparece subindo as escadas de um prédio enquanto segura uma grande mala. “Por que você não casa? Eu na primeira discussão”, legendou nas imagens.

“E nem é meme”, deixou claro na publicação. Veja o vídeo abaixo:

Davi e Adriana não se seguem mais nas redes sociais e ambos já apagaram as fotos onde apareciam juntos no Instagram.