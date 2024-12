Ex de Fiuk surpreende, expõe parte íntima do cantor e cita Kid Bengala

Fiuk teve parte íntima exposta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maia Lozano, que teve uma relação com Fiuk, surpreendeu ao abrir detalhes da intimidade do cantor. Ela comentou a respeito da genitália dele e o comparou com Kid Bengala.

Leia Mais:

>>> Fiuk lamenta morte do avô: “Vou te encher de orgulho”

>>> Musa do OnlyFans que tem 2 vaginas expõe fortuna e sexo: "Diferente"

>>> Filha de Fábio Jr. faz cirurgia após silicone da mama explodir

Os dois ficaram juntos por dois anos e atualmente ela tem faturado milhões com publicações em sites de conteúdo adulto.

"Não é um Kid Bengala, mas é grande. Bem-dotado, rosinha e bem gostoso", contou a moça ao programa Vibes e Tal. Ela já garantiu que faturou mais de R$ 500 mil com sites para maiores de 18 anos.

Recentemente, Maia Lozano deixou claro que tem interesse em gravar com Andressa Urach, pela ex-Miss Bumbum ser muito midiática: "Gosto de gente que quer ver o parquinho pegando fogo, então eu e ela iria dar um match".