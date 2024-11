Musa do OnlyFans que tem 2 vaginas expõe fortuna e sexo: "Diferente"

Annie Charlotte faz sucesso no Onlyfans - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Annie Charlotte revelou que tem feito sucesso nas plataformas de conteúdo adulto e conseguido construir uma fortuna a partir de uma condição rara que possui.

A modelo faz sucesso entre o público por causa das duas vaginas que tem. Ela nasceu com uma condição rara, descoberta aos 16 anos de idade, quando foi colocar um DIU hormonal.

Segundo a mulher, na época, o médico disse que ela tinha "útero didelfo", que é uma condição uterina congênita caracterizada pela formação de dois úteros, dois colos uterinos e duas vaginas.

Annie ressaltou que o sistema público falhou nas informações sobre a sua condição. "A princípio ela achou que sofreria e perguntou se os médicos poderiam operá-la, mas, na época, os especialistas disseram que a intervenção iria atrapalhar mais do que ajudar", disse ao Daily Star.

No entanto, ela garantiu que, apesar disso, o fato de ter duas vaginas a ajudou a monetizar sua condição.

"Minha segunda vagina é mais apertada porque tem metade do tamanho de uma normal. Mas não acho que seja muito diferente fazer sexo comigo do que com qualquer outra garota", confessou.

Charlotte ainda garantiu que já teve problemas no sexo por causa da anomalia: "Já tive problemas quando as pessoas entravam e batiam na parede e, se alguém estivesse em cima, eu tinha que me posicionar de uma certa maneira, porque senão poderia ser desconfortável".