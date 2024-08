Ex-É o Tchan, Sheila Mello processa médico que deixou sua bunda torta

Sheila Mello - Foto: Reprodução | Instagram

Conhecida por ser loira do “É o Tchan”, Sheila Mello abriu processo contra o médico que fez um procedimento estético em seus glúteos. A dançarina alega que a intervenção a deixou com “bunda torta” e outros problemas de saúde. As informações são do colunista Daniel Nascimento, do O Dia.

O procedimento em questão ocorreu em 2014, quando inseriu hidrogel na região. A dançarina desembolsou cerca de R$ 30 mil e não obteve um resultado satisfatório, mas decidiu esperar, pois a substância pode ser absorvida em até três anos.

Durante a espera, no entanto, Sheila observou que sua bunda tinha “entortado totalmente”. Cinco anos mais tarde veio outro problema: dores intensas e febre alta enquanto trabalhava em Fortaleza. Em uma ida a São Paulo, ela foi internada no Hospital Albert Einstein com um grave quadro de infecção.

Segundo os médicos, a dançarina estava com celulite na coxa esquerda, provocada pelo hidrogel não absorvido da forma adequada. Foi o momento que ela teve que passar por uma cirurgia de drenagem.

Mais problemas

Os problemas decorrentes do procedimento seguiram ao longo dos anos. Em 2020, precisou ser internada duas vezes para tratar as infecções originárias da substância. Depois de não conseguir ajuda do médico responsável pelo procedimento, ela descobriu que algumas mulheres morreram por causa do produto injetado no corpo.

Em consulta com outros profissionais da saúde, a dançarina ficou ciente de que o hidrogel foi aplicado em uma região do corpo não convencional e em uma quantidade acima do permitido pela Angência de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foram aplicados cerca de 150 ml do produto em cada nádega, quando o limite é de no máximo 50 ml em cada lado.

No processo, Sheila pede quase R$ 2 milhões por danos morais, custos médicos e a perda temporária de sua capacidade de trabalho. O caso segue em segredo de Justiça.