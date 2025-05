Ex-global confessa que não gosta de sexo falado: “me brocha”

A atriz falou abertamente sobre sua vida íntima - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

Juliana Silveira abriu o jogo sobre sua vida sexual. A ex-global participou do podcast ‘Papagaio Falante’ e confessou que não é muito adepta ao diálogo durante o sexo com o marido, o artista plástico João Vergara.

“O que não posso ouvir que me murcha, brocha? Eu não gosto muito [de transar] falando, perde a concentração. Sei que tem gente que gosta, fica excitada... Eu não, porque pode ser que eu dê risada e broche”, disse ela.

A artista ainda revelou que não faria um trisal com o amado e que já fez sexo no camarim do Teatro. “Não tenho vocação nenhuma para isso. Não faria. Não dei nem abertura [com meu marido] para isso. Se eu tiver que fazer trisal, vou embora procurar outro. Não gosto de grupo”, disparou.

Recentemente, Juliana deu o que falar nas redes sociais ao contar que ensinou Cauã Reymond a dar o primeiro beijo técnico dele. A loira revelou que ficou assustada quando o ator colocou a língua em sua boca. “Ele estava suando, tremendo, mas foi muito respeitoso. A cena ficou bonita, foi aquele beijo que a gente raramente vive na vida real”, relembrou.