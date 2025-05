Gaga no Rio foi cancelado? Remoção de propaganda do show intriga fãs - Foto: Reprodução

A retirada de um painel publicitário que anunciava o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro gerou rumores sobre um possível cancelamento da apresentação da cantora. No entanto, o show segue confirmado para o dia 3 de maio, às 21h, com participação gratuita nas areias da Praia de Copacabana e transmissão ao vivo.

O painel estava instalado na entrada do Túnel Engenheiro Coelho Cintra, uma das vias de acesso mais movimentadas da cidade, mas foi retirado apenas cinco dias após sua colocação. O espaço agora exibe uma nova arte sem menção ao nome da artista, apenas com o slogan "Todo Mundo no Rio" — nome do programa oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro que promove eventos de grande porte na orla.

A mudança causou alvoroço nas redes sociais. Alguns fãs especularam sobre possíveis problemas contratuais ou até o cancelamento do show. No entanto, fontes ligadas à produção confirmaram que a retirada ocorreu por questões de direitos de imagem. A antiga arte teria sido instalada por uma marca de bebidas sem autorização para uso da identidade visual de Lady Gaga.