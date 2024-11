Ex-Masterchef perde 83 kg e surpreende seguidores; veja

Ele perdeu 83 kg sem recorrer à cirurgia bariátrica - Foto: Reprodução | Band

Andre Serra, ex-participante do Masterchef Brasil 2021, mostrou seu processo de emagrecimento e surpreendeu os seguidores no Instagram. Ele perdeu 83 kg sem recorrer à cirurgia bariátrica e revelou as mudanças que fez em seu estilo de vida.

Ele contou que há dois anos estava perto dos 200 kg. “Esta semana eu atingi meu menor peso dos últimos 16 anos. Oi, meu nome é Andre, eu já cheguei a pesar 175 kg e eu perdi 83 kg sem fazer cirurgia. Eu venho compartilhando a minha rotina aqui até eu chegar ao meu objetivo de 90 kg e fazer a cirurgia de abdominoplastia”, disse.

O rapaz também falou sobre como se sentia incomodado com seu peso antes. “Com 34 anos eu percebi que eu ia passar minha vida inteira gordo, porque eu queria emagrecer em três meses que eu levei anos para engordar. Se não fosse rápido, eu não queria nem tentar”, relatou.

Andre revelou que contou a ajuda do seu médico e começou a “olhar obesidade como doença”. Ele desabafou: “Entendi que sair dela não seria um projeto com data para terminar, mas sim cuidado para o resto da vida. Senão é um peso que vai, volta e isso me livrou das dietas malucas e dos projetinhos que me fez buscar o equilíbrio, uma dieta flexível que eu me vejo fazendo pro resto da vida, sem passar vontade de nada, mas com moderação e exercícios físicos de maneira inegociável na minha vida”.

Ele aproveitou para celebrar que conseguiu chegar aos 91 kg. “O meu menor peso nos últimos 16 anos e isso é sustentável porque eu estou conseguindo sem sofrimento. Pelo contrário, eu estou mais feliz do que nunca”, afirmou.

