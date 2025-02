Ex-pastora troca igreja por Carnaval com look polêmico: "Não é pecado"

Ana Akiva falou sobre participação no Carnaval - Foto: Divulgação

Ana Akiva decidiu abrir mão da religião evangélica, para a qual se converteu em 2018, com o objetivo de retornar ao Carnaval. Além disso, a ex-pastora também passou por essa mudança para lançar em plataformas de conteúdo adulto.

“Minha vida sempre teve reviravoltas e polêmicas, sou assim”, declarou a jovem ao Gshow. No Carnaval deste ano ela desfila pela Colorado do Brás. “Sempre gostei do Carnaval, me afastei só pela igreja, era proibido", justificou, que promete causar na avenida e deseja o título de "mais ousada da Avenida".

"O convite chegou no melhor momento. Preparem-se para uma fantasia invisível. Vou causar! E tem mais: não é pecado”, comentou Akiva, que disse que usará um micro biquíni cravejado de cristais.

Ela ainda explicou: “A fantasia é mínima, mas luxuosa. Tudo para mostrar que o bumbum cresceu, de 105 cm para 112 cm. É muito agachamento, bioestimulador e drenagem. Até hidratante com base de ouro estou usando nele”.

A Colorado do Brás volta ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, abrindo o desfile na sexta-feira, 28 de fevereiro. A escola fará o seu desfile com o tema "Afoxé Filhos de Gandhy no Ritmo da Fé", contando a história do bloco carnavalesco de Salvador.