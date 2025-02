Em meio a críticas, Bruno Reis deve receber vereadores após Carnaval

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) e Ana Paula Matos (PDT) ao lado dos vereadores - Foto: Reginaldo Ipê | Câmara Municipal de Salvador

Os vereadores de Salvador devem acalmar os ânimos em relação ao governo no próximo mês. Isso porque o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse a seus aliados que deve começar a despachar com eles em março.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o chefe do Executivo municipal deve abrir as portas do Palácio Thomé de Souza para receber os edis após o Carnaval, que encerra no dia 4 de março.

Parte dos parlamentares andam em polvorosa devido a falta de atendimento e acolhimento das suas demandas nas secretarias. O descontentamento com a gestão tomou um novo rumo após o desabafo do vereador Ricardo Almeida (DC) no púlpito da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Na sessão ordinária da última segunda-feira, 10, o parlamentar criticou a falta de articulação dos gestores municipais que desde as eleições municipais, encerradas em outubro do ano passado, se recusam a recebê-los.

“Bruno precisa de um Bruno ao lado dele. Bruno acolhia, respeitava, ouvia, atendia, nunca colocava os seus interesses pessoais acima dos interesses da cidade. Não vivia de intriga, nem de fofoca e nem de disse me disse. Bruno focava e fazia do trabalho o seu grande instrumento”, disse o político.

A opinião de Almeida foi corroborada por outros dois vereadores que estavam presentes no plenário: Anderson Ninho (PDT) e Maurício Trindade (PP), que voltou a se queixar da falta de atendimento por parte da prefeitura na sessão desta terça, 11.

“Infelizmente, estamos tendo dificuldades. Eu já disse que não vou mais no Palácio porque ninguém no Palácio recebe”, afirmou.