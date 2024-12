Ex-reality é presa ao entrar com 40 quilos de maconha no Reino Unido

Ex-participante do reality show ‘Brincando com Fogo’, foi condenada a 20 meses de prisão - Foto: Reprodução | Instagram

A modelo Olga Bednarska, de 27 anos, foi presa ao tentar entrar no Reino Unido com 40 quilos de maconha, avaliadas em cerca de R$ 1,1 milhão. A ex-participante do reality show ‘Brincando com Fogo’ foi condenada a 20 meses de prisão, suspensa por dois anos, período em que não deve reincidir no crime ou praticada por qualquer outro delito.

Olga levava duas malas quando foi detida por agentes da alfândega no Aeroporto de Manchester. Ela chegou a dizer, em depoimento, que havia feito as próprias malas, mas mudou a versão após as drogas serem encontradas pelos agentes.

No depoimento divulgado pelo The Sun, Olga disse que levar as drogas foi uma forma de quitar R$ 117,4 mil em dívidas que acumulou. Além disso, ela alega ter aceitado viajar com todas as despesas pagas com intenção de levar itens de grife, em troca de receber R$ 132 mil. Além das drogas, as duas malas tinham roupas e relógios de marca. Ela assumiu a culpa em um tribunal.

A influenciadora foi condenada a 20 meses de prisão e ainda terá que cumprir 15 dias de requisitos de atividade de reabilitação.