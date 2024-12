BBB 25: vaza lista com possíveis nomes para próxima edição

Uma lista com supostos nomes do grupo Camarote já começou a circular - Foto: Divulgação

O Big Brother Brasil 25 nem começou, mas já está causando movimentação nas redes sociais. Com estreia marcada para o dia 16 de janeiro, a nova edição do reality trará uma dinâmica inédita: participantes competindo em duplas pelo prêmio milionário.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), uma lista com supostos nomes do grupo Camarote já começou a circular. A especulação ainda inclui influenciadores, atores e músicos de sucesso.

Veja as supostas duplas:

1. Kelly Key e Suzanna Freitas: mãe e filha são uma das duplas mais comentadas. Suzanna, que é filha do cantor Latino, impressiona nas redes sociais pela semelhança com Kelly.

2. Flávia Pavanelli e Luciana Pavanelli: a influenciadora e atriz Flávia é frequentemente citada em listas do BBB. Desta vez, ela pode entrar ao lado de sua mãe, Luciana Pavanelli. Em 2021, Flávia chegou a recusar um convite anterior da Globo por não chegar a um acordo com a produção.

3. Edu Camargo e Fih Oliveira: criadores do canal Diva Depressão, Edu Camargo e Fih Oliveira são conhecidos pelo vídeos humorísticos que falam sobre a cultura pop. A dupla, que também é responsável pelo reality Corrida das Blogueiras, é uma das favoritas dos fãs para entrar no programa.

4. MC Loma e Mariely: MC Loma, uma das figuras mais pedidas pelos fãs para integrar reality shows, pode participar do programa ao lado de Mariely Santos, ex-Gêmeas Lacração.

5. Juliano Floss e Marina Sena: o casal também está na lista de possíveis participantes. Marina é cantora e Juliano dançarino. Ambos acumulam milhões de seguidores nas redes sociais.

6. Casimiro e Chico Moedas: amigos de longa data, Casimiro, fenômeno da internet, e Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, são dois dos nomes mais inusitados da lista.

7. Camila Loures e Marcelo: Camila Loures, uma das youtubers mais populares do Brasil, pode dividir a casa com o namorado Marcelo. Sempre especulada para o BBB, a influenciadora pode finalmente estar na disputa.