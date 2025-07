Ex-Tiazinha, Suzana Alves tirou o ex-marido do "fundo do poço"; entenda

Ex-Tiazinha, Suzana Alves terminou casamento - Foto: Reprodução | Instagram

Suzana Alves, eternamente lembrada como a Tiazinha dos anos 1990, emocionou os seguidores ao anunciar nesta quarta-feira (2) o fim de seu casamento de quase 15 anos com o ex-tenista Flávio Saretta.

O término encerra uma história que começou em 2008, quando ambos se encontraram num período delicado de suas vidas.

O ex-atleta, que se consagrou campeão no Pan de 2007, viu a carreira ruir após uma fratura por estresse no cotovelo.

Saretta passou por um longo tratamento, voltou às quadras sem sucesso e, em 2009, decidiu pendurar a raquete, o que o mergulhou numa profunda depressão. Foi nesse momento que Suzana entrou em sua vida.

“Ela me tirou do fundo do poço. Me conheceu quando eu estava muito mal, completamente pirado, depressivo”, relatou Saretta ao podcast Denílson Show.

Como foi o primeiro encontro

O primeiro encontro aconteceu em um show em São Paulo. Encantado, o ex-tenista pediu a uma amiga o contato da atriz e começou a trocar longos e sinceros e-mails. Logo vieram os jantares, as conversas que duravam horas e o carinho que, segundo ele, nunca havia recebido de outra mulher.

“Eu ia embora várias vezes emocionado. Eu não tinha nem beijado ela ainda, e a menina já tinha um carinho por mim...”, contou o ex-atleta.

Além do amor, Suzana também foi responsável por aproximar Saretta da religião. “Eu descobri ali um amor de Deus que eu nunca tinha vivido na minha vida. Ela me levou para as células (pequenos grupos religiosos) na casa dela. Aquilo me transformou”, lembrou.

Casamento, fé e filhos

O relacionamento amadureceu e resultou no casamento em 2010. Juntos, tiveram Benjamin, hoje com 8 anos.

Ao longo desses anos, Suzana, que também enfrentou depressão no auge do sucesso como Tiazinha, encontrou no relacionamento um porto seguro.

Porém, o sonho da família unida, tão desejado por ela, chegou ao fim. Em um post sincero no Instagram, a atriz explicou a relação.

“Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente.”

Suzana disse estar em paz, amparada pela fé e pelo amor dos filhos. “Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança”, concluiu.