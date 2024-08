Famosa cantora de forró passa a viver na Cracolândia: "Perdi"

Renatinha ficou conhecida como a Musa do Forró - Foto: Reprodução | Record TV

Conhecida como a “Musa do Forró”, a cantora Renatinha Lemos foi encontrada na Cracolândia, em São Paulo. Ela estava desaparecida há dois anos e caiu nas drogas após ser acometida por uma forte depressão.

Segundo informações do Cidade Alerta, da Record TV, Renatinha vive em uma comunidade chamada DER, uma região tomada por usuários de drogas em São Bernardo do Campo.

Conforme a reportagem, ela é constantemente vista em um canteiro, debaixo de uma árvore, onde mantém um carpete para evitar o frio, e, eventualmente, conseguia abrigo com um casal de moradores na região. Ela sobrevive de doações de comidas e roupas em um beco na entrada da comunidade.

"Quero minha filha perto de mim. Quero meu neto. Estou perdendo a melhor fase do meu netinho", disse ela à reportagem.

Renatinha Lemos teve carreira no forró

Renatinha ficou conhecida como a Musa do Forró e já cantou em bandas como Buzões do Forró e Império da Patroa. Ela também chegou a trabalhar com grandes nomes da música, como Leonardo e Silvânia Aquino.