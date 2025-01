Famosa é detonada ao chamar quem nasce em Salvador de "Salvadoriana"

Manuela Cit foi criticada ao chegar em Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

Manuela Cit, influencidora do Rio de Janeiro, tem sido criticada por baianos após escrever "Salvadoriana" para se referir a quem é natural de Salvador, ao invés de soteropolitana. Ela fez o comentário após a sua chegada na capital baiana, nesta semana.

A polêmica ocorreu quando Cit foi a um famoso restaurante da cidade e escreveu nos stories: "Uma quase uma salvadoriana".

Na rede social X, internautas viralizaram o comentário da famosa e reagiram. "Salvadoriana foi realmente fod*", disse uma pessoal. "A outra só porque está em Salvador dizendo que é quase uma 'salvadoriana', que é isso? Volta pra escola urgente", escreveu mais uma pessoa.

"Como que alguém que diz que a pessoa de Salvador é Salvadoriana consegue passar em medicina?", afirmou um terceiro internauta, falando da carreira da influenciadora.

Influenciadora foi detonada por comentário | Foto: Reprodução | Instagram

Manuela Cit pede desculpas

Depois da repercussão negativa, a influenciadora, que possui mais de 1 milhão de seguidores pediu desculpas e garantiu que se tratava de uma brincadeira.

"Foi uma brincadeira o 'salvadoriana'. Eu sabia que era errado, mas também falo 'curitiboca' e não curitibano. É meu jeitinho, desculpa", declarou a famosa, que também confessou que não sabia que o gentílico de Salvador era "soteropolitano".

Ela ainda pediu para que parassem os xingamentos: "Gente, salvadoriano era uma brincadeira. Não precisa me xingar no direct. Foi uma brincadeira. Vamos aprender a levar as coisas na brincadeira. 'Salvadoriana' parece nome de rainha. Vamos levar as brincadeiras na paz, gente. Pra quê tanto ódio no coração?"