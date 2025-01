Filho de Preta Gil surpreende ao mostrar estado dela após cirurgia

Preta apareceu em foto do filho - Foto: Reprodução | Instagram

Francisco Gil, filho de Preta Gil, usou as redes sociais para exibir ao público como está a recuperação da mãe, que enfrenta um tratamento contra o câncer.

Menos de um mês após cirurgia delicada de 21 horas, a cantora apareceu caminhando pelo hospital, como parte do processo de reabilitação.

Francisco publicou uma foto dela e brincou: "No rolezinho de bonde". O cantor, que faz parte da banda Gilsons, mostrou Preta Gil com camisola hospitalar, com acesso no braço para receber medicamentos intravenosos.

Além disso, a artista apareceu rodeada pelo filho e por amigos. Na sexta, 10, Preta caminhou pelos corredores do hospital pela primeira vez e até gravou um vídeo em que falou sobre a cirurgia feita no dia 19 de dezembro.