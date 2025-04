Famosa revela que se apaixonou por ator global após primeira transa

A famosa contou que comecçou a olhar o ator de uma forma diferente - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Thaila Ayala abriu o coração e fez uma confissão inusitada sobre seu relacionamento com Renato Góes. Convidada do ‘WOW Podcast’, a atriz revelou que se apaixonou perdidamente pelo ator da Globo após a primeira noite em que transaram.

“Fomos jantar todos juntos, o restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e falei 'fodeu', senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente”, disse ela.

A famosa ainda revelou que fugiu do hotel logo em seguida. “Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei 'ferrou'. Aí ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa, desci descalça pela escada de serviço [do hotel]. Eu fugi pela escada de serviço porque, se eu fosse pelo elevador, ele iria me pegar caso o elevador demorasse para chegar”, contou.

“Ele abriu a porta, falou 'Thaila, Thaila', aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer ele, o que era aquilo? Eu estava há anos sem me apaixonar, e aí, do nada, isso”, concluiu ela, que tem dois filhos com o artista: Francisco, de 3 anos, e de Tereza, de apenas 1.