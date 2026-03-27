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LUTO

Famoso ator de k-dramas é encontrado morto em apartamento aos 44 anos

Causa da morte ainda não foi divulgada

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/03/2026 - 18:42 h

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Lee Sang-bo
Lee Sang-bo -

O ator sul-coreano Lee Sang-bo foi encontrado morto em seu apartamento, aos 44 anos, nesta quinta-feira, 26. De acordo com a imprensa local, familiares acionaram a polícia após relatarem uma emergência.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o artista inconsciente. A causa da morte ainda não foi divulgada, e o caso segue sob investigação.

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Ator foi investigado por drogas

Em 2022, Lee Sang-bo foi investigado pela polícia por suspeita de uso de drogas, segundo a imprensa sul-coreana. O caso, no entanto, foi arquivado sem acusação formal.

Na época, o ator declarou: “Quero que esse incidente seja esquecido”. A repercussão do episódio impactou negativamente sua carreira, que entrou em declínio após os rumores.

Sobre Lee Sang-bo

Nascido em Seul, na Coreia do Sul, Lee Sang-bo iniciou a carreira artística em 2006. Ao longo de quase duas décadas, participou de produções como os dramas “Miss Monte Cristo” e “Graceful Empire”, além de filmes como “Mepisto” e “Secretly Great”.

Ele também atuou em k-dramas como “Rugal”, “The Queen’s Dynasty” e “Wicked Love”.

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Tags:

entretenimento morte de famosos

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