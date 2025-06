Famosos lamentam morte de Francisco Cuoco: “Grande galã”

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira, 19 - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

A morte de Francisco Cuoco aos 91 anos comoveu diversos famosos. O ator faleceu nesta quinta-feira, 19, em São Paulo. Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram o falecimento, entre eles: Sônia Abrão, Marcelo Serrado, Miguel Falabella, Serginho Groisman, entre outros.

Vejas as homenagens:

Miguel Falabella

Sônia Abrão

Marcelo Serrado

Serginho Groisman

Tuca Andrada

Elizabeth Savala

Walcyr Carrasco

Antonio Grassi

Margareth Menezes

Recebo com tristeza a notícia da partida de Francisco Cuoco. Um gigante da nossa teledramaturgia, dono de uma carreira linda e memorável. Um artista que nos marcou com seu talento e carisma. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que se emocionaram com sua arte. 🌹 pic.twitter.com/XscpSLLIfc — Margareth Menezes (@MargarethMnzs) June 19, 2025

Morte de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos. O ator estava internado em hospital há 20 dias, mas qual a causa da morte do ator?

De acordo com informações da família do veterano, que o acompanhava em várias idas e vindas ao hospital, ele estava sedado no Albert Einstein, em São Paulo.

Francisco Cuoco vinha sofrendo com complicações de saúde provocadas pela idade e por um ferimento que infeccionou.

Ao jornal Folha de S. Paulo, a irmã do ator, Grácia, com quem ele morava, não informou a real causa da morte dele.

Carreira de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco fez carreira na televisão, com mais de 60 anos dedicados às artes. Ele teve trabalhos na Tupi e protagonizou Redenção (1966), na Excelsior, a mais longa novela brasileira.

A estreia na Globo, onde fez carreira, foi em Assim na Terra como no Céu (1970). Teve papéis principais em diversas novelas, com destaque para o ambicioso Cristiano Vilhena de Selva de Pedra (1972), o malandro taxista Carlão de Pecado Capital (1975), o ilusionista Herculano Quintanilha de O Astro (1977) e os políticos corruptos Lucas Cantomaia de Eu Prometo (1983) e Severo Blanco de O Salvador da Pátria (1989).