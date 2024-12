Fernanda Torres se candidata para concurso de sósias de Marisa Monte

Fernanda Torres - Foto: MARCO BERTORELLO

A atriz Fernanda Torres se candidatou para o concurso de sósias de Marisa Monte, assim como Selton Mello, seu parceiro em Ainda Estou Aqui.

A atriz postou uma foto de 2010, vestida de Circe para Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes, e disparou: “Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva Marisa Monte. Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava”, contou.

“Agora, depois das disputas de sósias do Selton Mello e dos meus, Marisão avisa que vai rolar uma com ela, em Belém. Me candidato de longe, com essa foto de 2010, comigo vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes”, finalizou.

Nos comentários do post, os fãs apontaram a semelhança da foto de Fernanda com Marisa. “Meu deus idêntica KKK eu vi a foto e pensei ‘uau que bonito o look novo da turnê'”, disse um. “Tô olhando até agora e achando que é IA mesclando os dois rostos”, apontou outro.

“Faz tempo que desenvolvi a teoria de que vocês são a mesma pessoa. Lados da mesma lua sem opostos, ambas divinas”, comentou um terceiro.