Festa "Coladinho com Neto" acontece em abril na Bahia - Foto: Divulgação

A cidade de São Sebastião do Passé recebe, no dia 17 de abril, véspera do feriado da Semana Santa, a primeira edição da festa "Coladinho com Neto". O evento, que acontecerá no espaço Vilas Calango Park a partir das 20h, deve reunir cerca de 6 mil pessoas em 12 horas de programação musical.

A festa contará com apresentações de Timbalada, Tony Sales, Heitor Costa, Natanzinho Lima e Kaelzinho Ferraz, trazendo uma mistura de ritmos que inclui axé, arrocha e brega. O evento tem organização de Neto Paim e da Agência Posh.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site Ticketmaker (link) e em pontos físicos nos shoppings Barra, Salvador, Paralela, Salvador Norte e Piedade, além do Parque Shopping, no Ticket Maker Armazém.

Serviço

O que: Festa "Coladinho com Neto"

Onde: Vilas Calango Park em São Sebastião do Passé (BA) - há 50 min de Salvador

Quando: 17 de abril (quinta-feira) / véspera do feriado da Semana Santa

Horário: a partir das 20h

✓ Atrações: Timbalada, Tony Sales, Heitor Costa, Natanzinho Lima e Kaelzinho Ferraz

✓ Vendas dos ingressos: www.ticketmaker.com.br

https://vendas.ticketmaker.com.br/?ct=4137&cl=725 | nos pontos físicos: Shopping Barra (Balcão Ingressos Bahia), Pida (Shopping Salvador, Shopping Paralela, Shopping Salvador Norte e Shopping Piedade), Ticket Maker Armazém (Parque Shopping - ao lado da loja do Bahia)

* Valores: R$ 80,00 (Pista) - 2⁰ lote | R$ 170,00 (Área Vip) - 3⁰ lote | R$ 280,00 (Front Stage Open Bar) - 2⁰ lote