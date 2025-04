Livro de contos inspirados nas letras de Capinan tem lançamento em Salvador

José Carlos Capinan é homenageado - Foto: Divulgação

A literatura e a música se encontram na coletânea Luz do Querer, que tem como fio condutor a obra do poeta e letrista José Carlos Capinan. O livro apresenta contos de diversos autores inspirados nas canções do artista e será lançado neste domingo (30), na Caramurê - Café, Arte e Livros, no Comércio.

O evento vai contar com a presença do homenageado, da maioria dos autores para uma sessão de autógrafos e da cantora Rita Tavarez para uma apresentação musical.

Os 11 contos foram escritos por Aleilton Fonseca, Anderson Shon, Carlos Ribeiro, Cleise Furtado Mendes, Deisiane Barbosa, Eliana Alves Cruz, Fernando Oberlaender, Lilian Almeida, Marcus Vinícius Rodrigues, Mirella Márcia Longo e Wesley Correia.

O organizador da coletânea, Fernando Oberlaender, conta que a ideia de unir literatura e música surgiu de forma intuitiva: "A ideia inicial era fazer duas publicações, mas depois pensei: por que não fazer uma coletânea de contos inspirados na poesia cantada? Surgiu de repente, e fui experimentar". O critério de seleção passou primeiro pela escolha das canções e, a partir delas, pelos autores que melhor poderiam reinterpretá-las em prosa.

Loco por ti de amores

O título Luz do Querer é de um trecho da canção Papel Machê, parceria de Capinan com João Bosco, que inspirou o conto O acalentador de corações, escrito por Oberlaender. A partir do trecho “vida é fazer todo sonho brilhar e ser feliz”, o autor criou a história de duas relações amorosas que acontecem em gerações diferentes de uma mesma família. “Eu queria esse conto para uma outra pessoa, só que essa pessoa não pôde fazer, então pensei ‘eu vou fazer esse’. Foi muito difícil, porque a poesia de Papel Machê fala só de felicidade. Só que para escrever um conto é muito difícil, se tudo é felicidade fica meio sem conflito”, comentou Fernando.

Um dos autores, Wesley Correia, escreveu N’gola Semba, inspirado na canção Yaya Massemba. O protagonista é um médico e músico santoamarense que revisita suas raízes africanas. Wesley comentou que se inspirou em Capinan e Roberto Mendes – parceiro de Capinan – na construção do enredo. No conto, José tinha o hábito de cantar para os pacientes. Em um sonho, ele se vê transportado para o passado, conectando-se com a história de seus antepassados, que foram trazidos escravizados de Luanda, na antiga Angola.

A escritora Eliana Alves Cruz também contribui para a coletânea com um conto inspirado na icônica Soy Loco por Ti, América. Eliana escolheu a canção por sua carga histórica e poética. "Capinan a escreveu numa sentada, no dia da morte de Che Guevara. Para escrever, passei um dia inteiro assistindo ao Festival da Canção de 1967".

O conto faz um passeio na história por meio do personagem Raymundo, que se emociona com a descoberta do corpo de Che Guevara. "Nada passou neste país. As coisas vão e vêm, caminhamos em círculos. Ainda há resquícios da ditadura, a escravidão não acabou completamente, e a falta de memória é um problema. A literatura ajuda a enfrentar isso”, acredita Eliana.

Lançamento:

Domingo (30), 12h

Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio (Av. da França, S/N)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.