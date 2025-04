Aula show 'História Cantada' leva música e teatro para escolas - Foto: Divulgação

O projeto História Cantada, idealizado pelo professor e compositor Gerson Guimarães, chega a escolas públicas das cidades de Irecê, Lapão e Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. A iniciativa utiliza música e teatro para abordar conteúdos históricos de forma dinâmica, promovendo uma experiência lúdica e interativa para alunos do 3º ano do ensino médio. As apresentações acontecem entre os dias 25 de março e 4 de abril.

A proposta do espetáculo é transformar a aprendizagem da História em uma experiência envolvente, com canções originais, figurinos temáticos e narrativa teatral. O roteiro percorre diferentes períodos históricos, da Crise do Império Romano até a contemporaneidade, com o objetivo de tornar o conteúdo mais acessível e atrativo. A programação inclui ainda workshops de “Educação Criativa” voltados para professores, promovendo a articulação entre ensino e arte.

“Acreditamos que a educação transforma realidades e abre caminhos para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Patrocinar um projeto como a História Cantada reforça o nosso compromisso em promover o acesso à cultura e ao conhecimento de forma criativa e inclusiva, aproximando os jovens da História de um jeito diferente, que inspira e engaja”, afirma Lisiane Feltraco, Gerente de Comunicação, Marketing, Relacionamento com Comunidade e Sustentabilidade da Galvani Fertilizantes.

SERVIÇO

Aula show História Cantada

25/03 - Colégio Estadual Professor Jorge Rodrigues dos Santos – às 10h e às 13h30.

26/03 - Colégio Estadual de Tempo Integral Justiniano de Castro Dourado – às 9h, às 13h30 e às 19h.

27/03 - Colégio Estadual Luiz Viana Filho – às 9h e às 13h30.

03/04 - Colégio Estadual Maria Otília Lutz – às 9h, às 13h30 e às 19h.

04/04 - Colégio Estadual Mimoso do Oeste - às 9h e às 13h30.