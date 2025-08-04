Fetiche em alta no Brasil, swing será celebrado nos próximos dias

Evento acontece no próximo sábado, 9 - Foto: Ilustrativa | Freepik

O Dia do Swing é celebrada em 10 de agosto e, para comemorar a data, a Sexlog vai promover o 2º Swingaço, no próximo sábado, 9. A troca de casais, ou swing, é uma fantasia comum entre brasileiros, segundo a plataforma, que é considerada a maior rede social adulta do país com mais de 23 milhões de cadastros, quer agitar o Brasil de Norte a Sul.

O evento vai começar a partir das 22h. Segundo a CMO (Chief Marketing Officer) do Sexlog, Mayumi Sato, o objetivo é oferecer a todos os brasileiros a oportunidade de experimentar uma noite no swing. “As pessoas poderão participar online no Sexlog, ou ao vivo nas casas de swing parceiras, o importante é colocar a fantasia em prática”, diz.

Mayumi explicou que a ação acontecerá dentro e fora do ambiente digital, com usuários publicando vídeos, fotos e lives com a hashtag #Swingaço, além de eventos especiais em casas de swing espalhadas pelo Brasil, em parceria com o Exclusiva Sex Shop. A proposta é reunir o máximo de pessoas no swing ao mesmo tempo, seja de casa, numa balada liberal ou na comunidade do Sexlog.

Swing em alta

No último Censo dos Fetiches, realizado com mais de 20 mil pessoas, 53,1% dos entrevistados afirmaram ter vontade de participar da troca de casais, enquanto 43,2% já realizaram a fantasia ao menos uma vez. Entre os casais do meio liberal, o swing aparece no topo da lista de fetiches, reforçando o desejo por novas experiências consensuais.

De acordo com Mayumi, dá para curtir o swing respeitando seus limites. “As pessoas acham que ao ir numa casa de swing precisarão ficar nuas e interagir com outros casais. Mas, a verdade, é que muita gente vai só para observar e apimentar a sua relação, explorando até onde ficam confortáveis. Seja explorando online ou em um evento liberal, quase tudo é permitido, mas não é obrigatório”, ressalto

Casados há 17 anos, Natalia e Bruno Iura comemoram datas especiais em casas de swing. A primeira vez foi no Dia dos Namorados de 2017, quando Natalia decidiu surpreender o marido com uma ida a uma festa como presente. Apesar de não terem se envolvido com ninguém naquele dia, o casal se encantou com o ambiente e começou a explorar esse universo com mais liberdade. “Lemos muito, conversamos com amigos, e fomos aos poucos nos sentindo mais à vontade”, lembrou ela.

Depois disso, com o tempo, criaram suas próprias regras e dinâmicas dentro da vida liberal. No ano seguinte, ela decidiu ir além: preferiu não participar do sexo, apenas assistir enquanto Bruno se relacionava com outra mulher.

“Foi um presente que me deu muito prazer. Nosso relacionamento tem muita cumplicidade e liberdade, mas também respeito e afeto”, contou. Desde então, frequentar festas de swing virou tradição, seja a dois ou com a presença de outros casais e solteiros. “Temos nosso momento íntimo e nosso momento de safadeza. A gente se diverte junto, e isso fortalece o que temos.”

Saiba onde vai acontecer o Swingaço:

Região Norte

Belém (PA) - Hot Club Swing

Endereço: Rui Barbosa 369, Reduto

Região Sudeste

Belo Horizonte (MG) - Euphoria Club

Endereço: Rua Nelson, 22, União

Rio de Janeiro (RJ) - Mistura Certa

Endereço: Rua Vinte de Abril, 9, Centro

São Paulo (SP) - Spicy Club

Endereço: Alameda dos Pamaris, 42, Moema

Região Nordeste

Teresina (PI) - Sedução Hot Club

Endereço: Av. Zequinha Freire, 4779, Porto do Centro

Região Centro-Oeste

Brasília (DF) - Fun Haus

Endereço: Saa Q2, Setor Industrial

Região Sul

Porto Alegre (RS) - Private Club

Endereço: Rua Santa Catarina, 412, Santa Maria Goretti

São José (SC) - Affinitá Club

Endereço: Rua Assis Brasil, 5848, Ponta de Baixo