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Filha de Carla Perez assume romance com modelo americana; conheça

Jovem estadunidense já foi elogiada pela sogra nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Amber e Camilly estão juntas há mais de um ano
Amber e Camilly estão juntas há mais de um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Camilly Victoria assumiu publicamente seu namoro com Amber Marie nesta semana. Filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy Harmonia, a jovem compartilhou uma foto abraçada com a amada em frente ao espelho.

Apesar de só confirmarem o envolvimento na última quarta-feira, 16, Camilly e Amber já estão juntas há mais de um ano. Elas mantiveram o romance longe dos holofotes da mídia, compartilhando poucos registros juntas na web.

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Carla Perez também já chegou a compartilhar fotos ao lado da nora, durante um passeio de barco em comemoração aos 66 anos da mãe de Xanddy, Dona Judite Meneses. Além de deixar comentários elogiando Amber no Instagram.

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Um post compartilhado por Carla Perez (@carlaperez)

Quem é Amber Marie?

Com 22 anos de idade, Amber Marie é uma artista e modelo norte-americana. Ela costuma compartilhar seus trabalhos nas redes sociais, onde acumula pouco mais de 500 seguidores.

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Um post compartilhado por amber marie (@amberrtheartist)

Atualmente, a jovem se divide entre os Estados Unidos e o Brasil, acompanhando Camilly em eventos de família e gravações de canções dela em estúdios.

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Tags

Camilly Victoria Carla Perez entretenimento

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