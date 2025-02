Filha de Juliano e Letícia Cazarré adoece e família faz apelo

Letícia Cazarré falou sobre a saúde da filha - Foto: Reprodução | Instagram

Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, anunciou nas redes sociais que a sua filha de dois anos, Maria Guilhermina, está novamente doente. Ela pediu orações para a menina, que nasceu com uma síndrome rara no coração, a Anomalia de Ebstein.

Ao longo dos últimos dois anos, a criança tem enfrentado inúmeras dificuldades como internações e cirurgias. "Eu queria pedir ajuda para que vocês rezem também pela Guilhermina, porque ela está com sinais de infecção, mas acho que, se Deus quiser, vai ser uma coisa que a gente consegue controlar em casa", escreveu a mãe.

No começo do ano, a herdeira de Letícia e Juliano Cazarré foi internada por conta de uma série de infecções. A menina, no entanto, teve uma boa recuperação e voltou para a casa.

Maria Guilhermina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma síndrome rara no coração, no nascimento. Além dela, o casal é pai de mais cinco filhos.