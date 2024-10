Juliano Cazarré reza por papéis 'mais leves': "Que eu possa fazer"

Juliano Cazarré está em nova novela da Globo - Foto: Thais Magalhães | Globo

Juliano Cazarré promete chamar a atenção como Jayme, um gaúcho que mora no Rio de Janeiro, na próxima novela das 19h da Globo, Volta Por Cima. Prestes a estrear na trama, o ator expressou sua satisfação em retornar à emissora após participar de Pantanal (2022) e Fuzuê (2023).

Em entrevista ao Portal A TARDE, durante o lançamento da novela, Cazarré descreveu seu personagem como engraçado e querido, características típicas de uma novela do horário. Ele, que é religioso, revelou que tem priorizado papéis "mais leves" por conta de sua fé, que o ajuda em seu trabalho.

"Hoje em dia, há coisas que já não quero fazer e que fiz no passado. Recentemente, recusei um trabalho para um filme após ver o roteiro, que tinha uma abordagem pesada e sensualidade", contou.

Cazarré enfatizou a sua devoção: "Rezo muito, peço a Deus: 'Deus, me traz esses trabalhos que possam ser bons para ti, para mim, e para todos'. Tenho conseguido personagens mais leves, como par romântico, onde a sensualidade não é o foco principal".

Ele mencionou seu papel como Alcides no remake de Pantanal, em que formou um par com Isabel Teixeira: "Não éramos um casal que estava o tempo todo se envolvendo de forma explícita, mas sim um casal amoroso. Vejo a mão de Deus me guiando até nisso".

Sobre as possíveis mudanças que uma novela possa sofrer ao longo dos capítulos, o ator reafirmou que continua rezando para que não surjam cenas que não gostaria de fazer: "É isso aí, estamos no jogo. A reza precisa ser forte".

Papel em Volta Por Cima

Na trama que estreia no dia 30 de novembro, Juliano será um motorista da Viação Formosa, a principal empresa de ônibus da história. Seu personagem é casado com Tereza (Claudia Missura) e vizinho de Lindomar (MV Bill).

Assim como seu papel, o ator é gaúcho, natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e sempre teve o desejo de interpretar suas raízes na TV aberta. Ele também comentou que o personagem não era originalmente da região no roteiro, mas essa mudança ocorreu após uma sugestão sua.

Para mais esse trabalho na Globo, Juliano Cazarré precisa lidar com a saudade dos filhos. Ele ressaltou ao Portal A TARDE que ama atuar, mas a vida corrida é um desafio, principalmente para sustentar a família. Cazarré é pai de seis crianças, frutos de sua relação com Letícia Cazarré.

"Atuar é meu emprego, minha vocação. É sempre doloroso sair de casa, mas precisamos trabalhar e ganhar o pão. Meus filhos ficam tristes quando não estou em casa, especialmente ao voltar da escola. Mas, às vezes, mostro o que faço e eles vão entendendo o que o papai está realizando. Eu adoro gravar na Globo, mas é muito bom voltar para eles no fim do dia", finalizou.

*Repórter viajou a convite da Rede Globo