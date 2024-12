Esposa de Juliano Cazarré revela estado de saúde da filha

Leticia Cazarré falou sobre a saúde da filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Leticia Cazarré dividiu com os seguidores que a filha Maria Guilhermina, fruto da relação com Juliano Cazarré, não necessita mais do auxílio de um respirador mecânico durante o dia.

A menina, de 2 anos, nasceu com uma condição rara no coração chamada Anomalia de Ebstein. Até então, ela precisava do aparelho para conseguir respirar normalmente.

Leticia explicou que a filha passará a usar a cânula somente para dormir. "Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo", iniciou Leticia Cazarré, filmando a pequena sorrindo.

"Não está mais precisando daquele respirador porcaria, vamos jogar fora esse respirador. Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador, só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar", completou a esposa de Juliano Cazarré.