Filha trans de Elon Musk detona o pai: "Homem-criança patético"

- Foto: Reprodução | Vogue

Vivian Jenna Wilson, de 20 anos, falou abertamente sobre sua relação com Elon Musk em entrevista à revista Teen Vogue. Filha do bilionário, ela afirmou que não quer ser associada a ele e comentou sobre sua transição de gênero, saúde mental e convicções políticas.

Dois anos após se assumir trans em 2020, Vivian solicitou a mudança legal de seu nome, afirmando que desejava cortar laços com o pai. Atualmente, ela mora em Tóquio, onde estuda idiomas e considera seguir carreira como modelo ou participar de reality shows. Durante a infância, enfrentou disforia de gênero e problemas de saúde mental. "Se continuasse ‘no armário’, isso ia me levar por um caminho muito destrutivo", afirmou.

Sobre sua transição, Vivian destacou o apoio da mãe, Justine Musk, e a falta de suporte do pai. Por ser menor de idade na época, precisou do consentimento de Musk para iniciar o tratamento hormonal, o que tornou o processo mais difícil. Desde 2020, não mantém contato com ele nem com a família paterna.

Elon Musk | Foto: MANDEL NGAN / AFP

Vivian também criticou a postura do pai e sua influência pública. "Vejo coisas sobre meu pai nas notícias e penso: ‘Isso é uma vergonha’", disse. Ela classificou Musk como um "homem-criança patético" e afirmou que não se preocupa com o poder ou a riqueza dele.

Além disso, comentou sobre a recente acusação de que Musk teria feito uma saudação nazista em público. "Vamos chamar uma saudação nazista do que ela é. Aquilo foi definitivamente uma saudação nazista", declarou.