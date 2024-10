Filho de Gal Costa engata namoro com sogra e causa reação de ex

Filho de Gal Costa engatou namoro com sogra - Foto: Reprodução | Globo

Gabriel Costa Penna Burgos, de 19 anos, filho de Gal Costa, deixou a briga por herança de lado e agora está envolvido em nova polêmica. A ex-namorada do jovem abriu o jogo sobre ele ter engatado um namoro com a sua mãe, a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, 30 anos mais velha do que Gabriel.

“Não é só amiga que é talarica [gíria referente a pessoas que cobiçam parceiros de amigas]”, declarou Luisa Tonani, em referência à própria mãe, durante participação no Paulo Vita Show.

A estudante participou de um quadro do programa do YouTube em que convidados estouram bexigas dependendo do interesse por uma pessoa. Luisa, então, foi questionada sobre o que sua mãe diria se estivesse naquele ambiente.

Sincera, ela respondeu: “Ela mandaria um beijo e um abraço para o meu ex”. O comentário deu a certeza ao público de que Gabriel Costa e Daniela começaram a se relacionar enquanto ele ainda namorava Luisa.

O apresentador do Paulo Vita Show quis saber se a mãe da jovem era apegada ao ex-namorado. “Ah, eles estão super bem hoje em dia. Quem não está sou eu", disparou a estudante, sem graça. “Minha advogada vai me matar”, completou ela.

O relacionamento entre Gabriel Costa e Daniela Tonani ocorreu em meio à briga judicial pela herança de Gal Costa, iniciada logo depois da morte da artista, em novembro de 2022. A empresária Wilma Petrillo, que diz ter sido casada com a famosa por três décadas, revelou à Globo que Gabriel estaria namorando Daniela.