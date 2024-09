Reviravolta! Filho e viúva de Gal Costa fazem acordo surpreendente

Filho e viúva de Gal Costa encerraram briga - Foto: Reprodução | Globo

A briga pela herança de Gal Costa, que morreu em 2022, parece ter chegado ao fim. Isso porque o, Gabriel, e a viúva da cantora, Wilma Petrillo, fecharam um acordo após quase dois anos da morte da estrela.

Segundo informações da Contigo!, ficou acertado como será feita a partilha dos bens deixados pela artista. Está estabelecida a divisão igualitária.

O texto definido na Justiça salienta: "Wilma e Gabriel acordam que dividirão, igualmente e na proporção de 50% (metade) para cada, todos os ativos e passivos presentes no inventário da saudosa Gal Costa até a data da efetiva homologação do presente acordo, sendo que eventuais exceções estarão devidamente especificadas no presente instrumento".

A publicação comentou ainda que o o herdeiro Gabriel Costa também desistiu dos processos que estavam sendo movidos contra a viúva de sua mãe, Wilma Petrillo.

"Desistirá de todas as ações promovidas contra Wilma, devendo comprovar tais desistências no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do presente instrumento. Nesse sentido, ambos se dão quitação mútua e recíproca do que quer que seja, em todas as esferas, para nada mais reclamar um contra o outro, seja a que título for", sinaliza o texto.

Todos os royalties da produção musical de Gal Costa serão de Gabriel Costa. Porém, até o término da venda da casa ou no máximo 12 meses, esse dinheiro será dividido igualmente com Wilma Petrillo.