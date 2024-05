Justiça nega pedido de perícia psicológica em filho de Gal Costa | A TARDE

A Justiça negou o pedido feito por Wilma Petrillo, companheira de Gal Costa, de realizar perícia psicológica em Gabriel Costa, de 18 anos, filho adotivo da cantora.

A defesa Wilma afirma que Gabriel “pode estar em estado de absoluta vulnerabilidade”, sob a influência da namorada, Daniela Marcilio Tonani, sua ex-sogra, 33 anos mais velha que ele.

No entanto, o juiz Ricardo Pereira Junior indeferiu o pedido. “Anoto à requerida que o estado mental do requerente não é objeto do feito, mormente por se tratar de pessoal maior e capaz”, afirma a decisão.

O juiz acrescenta que “a apuração da capacidade civil do autor deve ser feita por quem de direito e em ação própria, se o caso”.

Em entrevista recente ao O Globo, Wilma afirmou que Gabriel está sendo manipulado pela suposta namorada. “Um dia, ele me disse que foi a um centro espírita com Daniela e ouviu que os dois tinham sido amantes na encarnação passada. Olha que estupidez! Falei com um amigo que tem um centro espírita e ele me disse que nunca ouviu tamanha bobagem”, disse.

“Depois que ela se enfiou lá em casa, Gabriel veio com uma conversa estranha: ‘Se você morrer, a herança que você receber da minha mãe fica para os seus irmãos?’ Eu sei que isso veio dela”, disse Wilma, acrescentando que o filho de Gal saiu de casa para morar num hotel. “Meu filho está em perigo.”

A negativa ao pedido de Wilma ocorre dias depois de a Justiça também descartar a realização de exumação dos restos mortais de Gal, para apurar a causa da morte da cantora.