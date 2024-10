Fiuk é internado por motivo surpreendente: “Muito sujo”

Cantor e ator explicou que o problema - Foto: Reprodução | Instagram

Fiuk usou o Instagram no último fim de semana para compartilhar com seus seguidores que estava internado devido a uma "tosse estranha". O cantor e ator explicou que o problema começou com a fumaça que encobriu o céu de São Paulo e aproveitou a ocasião para fazer um check-up médico. Já nesta segunda-feira, 23, ele revelou que está tentando parar de fumar.

"Esses últimos dias foram meio complicadinhos para mim. Acho que eu acabei me excedendo, virando algumas noites trabalhando direto. Acabei descansando pouco, deveria ter descansado mais, respeitado mais o corpo”, disse Fiuk.

O ator também comentou que o clima teve um papel importante em seu mal-estar. “Essas sensações, essa tosse que eu estou sentindo, começou uma tosse meio estranha, começou justamente quando o ar estava muito sujo, com a história da fumaça estar vindo para cá”, relatou.

Leia também

>>> Caso Deolane ganha novidade e tem revelação sobre filha de 8 anos

>>> Deolane está irreconhecível e “abatida” após 17 dias na prisão

>>> Fábio Jr. se declara para fãs em show na Concha Acústica: “Amo vocês”

Apesar do susto, Fiuk tranquilizou os fãs. "Aproveitei esse mal-estar para fazer um check-up. Não se preocupem. A gente precisa fazer um check-up sempre que possível", completou.

No entanto, o cantor revelou que ainda não concluiu o check-up, pois tem medo de agulhas. “Não sei explicar. Minha veia é grossa e grande. Por isso, é difícil de a agulha entrar. Em questão de milésimos, já começo a passar mal. Vou ter que voltar para fazer todos os procedimentos. Já cheguei aqui meio malzinho, com essas sensações esquisitas, mas não consigo colocar agulhas. Como pode um negócio desses?”, finalizou.