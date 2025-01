Fora das telas, ex-global se forma em Biologia e tem novo emprego

O artista compartilhou com seus seguidores a notícia de sua graduação em Biologia - Foto: Reprodução

Caco Ciocler, reconhecido por seus diversos trabalhos como ator e diretor, recentemente celebrou uma nova conquista acadêmica. Em dezembro, o artista compartilhou com seus seguidores a notícia de sua graduação em Biologia, comemorando a realização com a frase: "30 anos depois, formado".

Quanto ao seu novo emprego, Caco revelou em entrevista ao site Heloisa Tolipan que já está atuando na área de Biologia, trabalhando em um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Parece que falo isso da boca para fora, mas é verdade, a Biologia me ajudou a me tornar um ator melhor. Quis estudar a nossa matéria humana de uma forma mais concreta. Voltei a reverenciar a sacralidade do ser humano e isso me ajudou nas minhas composições”, contou.

Ciocler negou que pretende se afastar da profissão de ator, e explicou seus próximos planos. “Não pretendo deixar de ser ator, mas estou indo muito bem na Biologia, trabalhando em um laboratório da UFRJ. Talvez eu engate uma pós, um doutorado. Como tenho pavor de férias, talvez role (risos). Não consigo ficar parado e estou adorando a área”, contou.

