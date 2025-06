Francisco Cuoco fez teste de DNA após suposta paternidade; entenda - Foto: Reprodução

O ator Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, deixou três filhos: Diogo, Tatiana e Rodrigo, frutos do casamento com Gina Rodrigues. No entanto, sua vida pessoal ganhou repercussão há alguns anos, quando um suposto quarto filho surgiu.

De acordo com informações do jornal O Globo, o modelo Anthony Junior, que vivia nos Estados Unidos, alegou ser filho do ator, fruto de um suposto relacionamento com sua mãe no fim dos anos 1970. Na época, ele apresentou fotos da mãe ao lado de Cuoco e disse sentir uma forte conexão com o artista.

Para esclarecer a situação, Francisco Cuoco aceitou realizar um teste de DNA, que teve resultado negativo, descartando a possibilidade de paternidade. Mesmo assim, Anthony afirmou que continuava acreditando no vínculo: “Eu me via nele, sentia isso!”, declarou na época.



Carreira de destaque na TV

Nascido em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, Cuoco iniciou sua carreira artística nos anos 1950 e se tornou um dos rostos mais marcantes da TV brasileira. Entre seus papéis mais lembrados estão Carlão, de Pecado Capital (1975); o mágico Herculano Quintanilha, de O Astro (1977); e Cristiano Vilhena, de Selva de Pedra (1972). Recentemente, o ator foi homenageado em um especial da Globo, que relembrou seus personagens mais icônicos.