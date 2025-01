Gabigol confirma namoro com irmã de Neymar em apresentação no Cruzeiro - Foto: Reprodução / Instagram - @Choquei

O atacante Gabigol confirmou sua reconciliação com Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., neste sábado, 4, durante sua apresentação no Cruzeiro. Rafaella esteve presente no Mineirão ao lado do jogador e sua família, marcando um momento especial para o atleta e sua carreira.

Nas redes sociais, Rafaella compartilhou uma bola azul personalizada com a imagem de Gabigol, acompanhada de um emoji apaixonado, o que surpreendeu seus seguidores. Durante a coletiva de imprensa no estádio, Gabigol mencionou sua namorada ao falar sobre os convidados que o apoiaram nesse dia. “Minha família está aí, meus amigos, as pessoas que eu considero e a minha namorada”, afirmou.

Gabigol também aproveitou para comentar sobre sua trajetória recente. “Estou no melhor momento como jogador e pessoa. Todo mundo fala que minha última temporada não foi bem, mas tive dois títulos, fazendo gol na final. Se não for tão bem e ganhar dois, está maravilhoso”, destacou o atacante.

O evento de apresentação reuniu mais de 40 mil torcedores, reforçando a expectativa da torcida pelo desempenho de Gabigol no clube mineiro.