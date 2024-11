Gabriel Randal surpreende seguidores e volta a criar vídeos de humor

Influencer Randal ficou afastado das redes - Foto: Reprodução

Após publicar uma sequência de vídeos cobrando dinheiro, o influencer Gabriel Randal voltou a produzir vídeos de humor para as redes sociais. Ele ficou meses afastado devido a problemas emocionais e de saúde mental.

Na última semana, o influenciador chamou atenção ao afirmar que foi roubado durante um surto de esquizofrenia, o que causou o rompimento de sua relação com Dum Ice.

Nos primeiros vídeos de seu retorno, ele aparece dançando pagode. Em um deles, ele fala sobre a alta do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), voltado ao atendimento de pessoas com sofrimento mental grave. "Quando eu for liberado do Caps, não direi nada, mas haverá sinais", escreveu Gabriel no vídeo.

Já em outro, o influencer faz uma crítica bem humorada sobre como optamos por transporte mais barato, como o transporte por aplicativo em motocicleta, em vez de carro, questionando com ironia o valor que damos à nossa própria segurança.

"Quanto vale a sua vida? Ah, sei lá... às vezes, ela vale R$ 5,32 (Moto)", publicou, acompanhado de um print com o valor da corrida de carro, de R$ 52,08.

Assista: