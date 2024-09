Gabriel Santana, o Mosca de ‘Chiquititas’, conta se é ativo ou passivo

Ator ficou conhecido por interpretar o Mosca em ‘Chiquititas’ - Foto: TV Globo

O ator Gabriel Santana, bissexual assumido, revelou, durante participação no Programa da Wanessa, do canal DiaTV, se prefere ser ativo ou passivo no sexo com homens.

O artista de 24 anos disse que é apenas ativo e nunca foi passivo na cama com outro rapaz. “As pessoas no Twitter têm certeza de que sou versátil [gosta de estar em ambas posições] ou passivo, mas eu nunca dei. Sou ativo. Nunca tive o tesão de ser passivo”, afirmou.

Segundo Gabriel, dentro de um relacionamento, talvez ele tivesse que rever essa posição. “Uma vez conversei com um cara com quem ficava por um tempo e ele falou: ‘Cara, você sabe que, se namorar alguém que é versátil, vai ter que negociar isso, né?’ Aí respondi: ‘Deixa que eu penso nisso mais para a frente’. Hoje, não tenho esse desejo.”

No entanto, o ator admitiu que gosta de receber beijo grego. “A linguadinha é maravilhosa”, disse.