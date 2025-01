Gabriela Prioli ganha bolsa de R$ 108 mil de Leandro Karnal

- Foto: Reprodução

A apresentadora Gabriela Prioli foi surpreendida por um presente luxuoso enviado por seu grande amigo e parceiro profissional, Leandro Karnal, nesta terça-feira, 24. O momento de surpresa aconteceu em frente à árvore de Natal de sua casa, onde ela revelou o volumoso embrulho enviado pelo filósofo. Ao abrir o pacote, Prioli não conteve a emoção.

“Eu pensando que era apenas uma brincadeira com a ‘Patricinha Emergente’ aqui... Muito obrigada, Karnal, por transformar esse unboxing em um evento de classe”, escreveu ela na legenda do post publicado no Instagram. Em resposta, Karnal comentou com bom humor: “Apenas um mimo! Uma lembrança! Você merece!”.

Vale lembrar que Leandro Karnal é padrinho de Ava, filha de Gabriela Prioli.

Conhecida por se autodenominar uma “patricinha em ascensão”, Prioli inicialmente acreditou que a sacola da grife italiana Hermès fosse uma brincadeira de Karnal com o apelido. Entretanto, ao abrir o presente, descobriu que se tratava de uma Mini Kelly 25 – uma icônica bolsa de luxo que custa cerca de R$ 108 mil na cotação atual.

A revelação do presente gerou comoção entre os seguidores e até mesmo entre celebridades. “Gente! Karnal, estou enviando meu endereço por direct agora”, brincou Ticiane Pinheiro nos comentários. “Patricinha emergente modo turbo”, escreveu a atriz Giulia em tom divertido.

A grife Hermès é reconhecida por ser uma das marcas favoritas entre celebridades internacionais. Seus modelos exclusivos de bolsas fazem parte dos closets de nomes como Kim Kardashian, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Sofia Vergara e Victoria Beckham. O exemplar mais raro do modelo Mini Kelly pode ultrapassar a impressionante cifra de R$ 3 milhões.