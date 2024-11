Gabriela Spanic, de 'A Usurpadora', revela ter sido estuprada na infância

Gabriela Spanic - Foto: KEVIN WINTER - Getty Images via AFP

A atriz venezuelana Gabriela Spanic, conhecida por protagonizar o sucesso 'A Usurpadora', relatou um caso de estupro vivido na infância. O autor da violência foi seu tio, irmão de sua mãe, que faleceu sem ter conhecimento do ocorrido. Em um desabafo emocionado no reality show Secretos de Villanas (Canela TV), Spanic declarou:

Quero tirar de dentro de mim essa raiva que sinto desde menina. Essa pessoa era o irmão que minha mãe mais amava. Ela morreu há três anos e nunca soube de nada. É algo muito vergonhoso Gabriela Spanic

Leia:

>>> Fãs detonam volta de "Chaves" pelo uso de I.A: "Palhaçada"

>>> Morre a atriz Jessica Jurado, famosa por seu papel em "A Usurpadora"

>>> Gaby Spanic, de 'A Usurpadora', entra no 'BBB' mexicano e decepciona público

Antes de expor o trauma ao público, Spanic revelou o fato a seu pai, Casimiro Spanic. “Foi muito difícil. Tantas mulheres morrem com esse segredo dentro delas. Eu me sentia em um cativeiro. Desde pequena olhava para minha mãe e pensava: ‘Eu conto ou não conto?’ Antes que isso fosse ao ar, tive que falar [a respeito] com meu pai, e ele ficou muito mal. É uma situação delicada”, revelou à People en Español.

Spanic espera que seu testemunho ajude a evitar que outras pessoas passem pelo mesmo trauma. “É um alerta importante para que os pais cuidem muito de seus filhos em casa e evitem deixá-los com familiares. É melhor fazer como eu fiz com meu filho [Gabriel de Jesús], levando-o comigo para todos os lugares. É preciso conscientizar as crianças para não aceitarem esse tipo de coisa”.

Carreira e legado Gabriela Spanic é lembrada até hoje por protagonizar a versão clássica da novela mexicana A Usurpadora (1998), onde interpretou as gêmeas Paola e Paulina, personagens cujas vidas são marcadas por uma troca de identidade que impulsiona o enredo da trama.