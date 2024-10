Fãs detonam volta de "Chaves" pelo uso de I.A: "Palhaçada"

- Foto: Reprodução

Após mais de quatro anos fora do ar, o público brasileiro finalmente pôde assistir novamente ao clássico "Chaves", não apenas na TV aberta, mas na televisão nacional em geral. A série, criada por Roberto Bolaños, havia sido retirada das emissoras e plataformas de streaming em agosto de 2020 devido a disputas judiciais entre o Grupo Chespirito e a Televisa pelos direitos de transmissão.

Leia mais:

>>> Morre a atriz Jessica Jurado, famosa por seu papel em "A Usurpadora"

>>> Sem papas na língua, Fátima Bernardes revela defeito do namorado

>>> Fabrício Boliveira celebra seu 1º protagonista na TV em Volta Por Cima

No entanto, o retorno do programa gerou controvérsias. A série passou por um processo de aprimoramento visual utilizando Inteligência Artificial, e apesar da tentativa de melhorar a qualidade dos episódios, os fãs apontaram diversos defeitos nas novas versões.

Confira as reações:

Em teoria, é uma piora técnica na imagem. Não deveria passar no controle de qualidade. Aqui mais uma tentativa tosca e desnecessária de estabilizar o Seu Madruga no centro da imagem.

Virou um terremoto pic.twitter.com/AenA3LDdTd — Rafael Fernandes (@rafa00fernandes) October 13, 2024

eu achava que os episódios de Chaves remasterizados por IA foram feitos pela Televisa, já que eles fizeram isso com 2 episódios de Chapolin, mas descobri que foi o próprio SBT que fez isso 🤡



eles pegaram as fitas originais do acervo e tacaram esse filtro IA que ficou horrível pic.twitter.com/SD2YAX5kBg — marcelo (@choquinho69) October 13, 2024

SBT, o O upscale ficou ótimo, porem podiam tirar esse filtro IA que ficou pessimo.



No chapolin ficou até aceitável, no Chaves foi triste.



Teve uma hora que por causa do IA no Chapolin a imagem tombou como se a câmera tivesse deitado, e isso não tem no original. pic.twitter.com/BJnCFL3oI8 — Cleberson (@ClebersonP) October 12, 2024