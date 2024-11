Gisele Bündchen e namorado são atacados na web após vídeo viralizar

Vídeo viralizado do casal foi publicado em 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo Gisele Bündchen, que anunciou a terceira gravidez nesta semana, está sendo alvo de ataques nas redes sociais por causa do seu novo relacionamento. Nessa terça-feira, 29, internautas resgataram um vídeo da modelo ao lado do atual namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, e fizeram comentários negativos relacionados ao casal.

No vídeo, publicado em 2022, a gaúcha aparece lutando com Valente, que antes de se tornar namorado era treinador e amigo dela. Na época, ela ainda era casada com Tom Brady.

A maioria dos ataques partiu de perfis norte-americanos, visto que Brady é uma lenda do esporte estadunidense. Entre os ataques, internautas acusaram a modelo de ter traído o ex e afirmaram que ela “decaiu” na escolha do novo parceiro.

“Você podia ter feito muito melhor, Gisele”, escreveu um perfil. “Não é porque ele é brasileiro, é que eles estavam traindo”, disse outro.

Vale lembrar que Gisele já se pronunciou sobre as especulações sobre o fim do casamento com Brady e atual namoro com Valente. A modelo afirma que não traiu o ex-marido.

O relacionamento de Gisele Brady com Tom Brady chegou ao fim em outubro de 2022, após 13 anos. Eles tiveram dois filhos juntos, Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11.