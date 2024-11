Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho

Gisele Bündchen está esperando seu terceiro filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida de seu terceiro filho, revelou uma fonte próxima a ela à revista People. Esse será o primeiro bebê fruto da relação dela com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos.

“Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo de suas vidas e ansiosos para criarem um ambiente pacífico e amoroso para toda a família”, disse a fonte.

Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Gisele confirmou o namoro com Joaquim em março deste ano. “Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente”, disse, em entrevista ao New York Times.