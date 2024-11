Conheça Joaquim Valente, pai do próximo filho de Gisele Bündchen

Rapaz é reservado e possui um perfil fechado nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A web foi pega de surpresa nesta segunda-feira, 28, com a notícia de que Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida de seu terceiro filho. Essa é a primeira gestação fruto do relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35.

Leia também:

>> Fetiche de Diddy à Gisele vem à tona: "Era esse rebuliço"

>> Gisele Bündchen comemora aniversário na Bahia: “Animada'

>> Irmã de Gisele Bündchen vai julgar ação bilionária contra Lula

O rapaz, que é reservado e possui um perfil fechado nas redes sociais, mora em Miami, nos Estados Unidos, desde 2007, e tem dois irmãos, Pedro e Guilherme. Os três são sócios numa academia de jiu-jitsu em Miami.

A família Valente aprendeu a arte marcial com Hélio Gracie, um dos principais nomes do jiu-jitsu no Brasil. Pedro, irmão de Joaquim, foi quem abriu a academia nos EUA em 1993.

Além de professor de artes marciais, Joaquim também é formado em criminologia. Ele concluiu o curso na Barry University.

Além disso, o lutador é amigo do ator Malvino Salvador.