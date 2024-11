Gisele Bündchen faz revelação sobre o parto do terceiro filho

Chegada do bebê ocorrerá em sua mansão de 11 milhões de dólares - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grávida do seu terceiro filho, a modelo Gisele Bündchen pretende fazer o parto em casa, assim como nas duas primeiras gestações, segundo a People. O bebê que a brasileira está esperando é fruto do relacionamento com o lutador brasileiro Joaquim Valente.

Leia também:

>> Gisele Bündchen e namorado são atacados na web após vídeo viralizar

>> Ex de Gisele Bündchen faz post reflexivo após anúncio de gravidez

>> Conheça Joaquim Valente, pai do próximo filho de Gisele Bündchen

Conforme os planejamentos da mamãe, a chegada do bebê ocorrerá em sua mansão de 11 milhões de dólares [mais de R$ 63 milhões na cotação atual] em Miami, nos Estados Unidos.

“Eles começaram como amigos, mas estão namorando seriamente há mais de um ano. Ela está animada com o bebê e se sente bem. Ela está com vários meses de gravidez e planejando um parto em casa”, revelou uma fonte à revista.

Em 2010, Gisele Bündchen já havia falado sobre o parto de Benjamin, hoje com 14 anos. Ao Fantástico, ela contou que “não queria estar dopada e, sim, presente. Então, eu me preparei bastante. Fiz muita yoga e meditação. Então, consegui ter um parto supertranquilo em casa”.